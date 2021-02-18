В четверг, 18 февраля, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Восточный вектор украинской дипломатии". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко; политический обозреватель Тарас Козуб; директор Фонда, журналист, аналитик Лев Бондаренко; – политолог-международник Антон Кучухидзе (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.