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13:00 18.02.2021

Восточный вектор украинской дипломатии

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В четверг, 18 февраля, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Восточный вектор украинской дипломатии". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко; политический обозреватель Тарас Козуб; директор Фонда, журналист, аналитик Лев Бондаренко; – политолог-международник Антон Кучухидзе (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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