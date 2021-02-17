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00:16 17.02.2021

Аэропорт Катании приостановил работу после извержения вулкана Этна

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На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна, сообщает агентство АНСА.

Выброшенные в воздух облака пепла и дыма привели к тому, что аэропорт Катании приостановил прием и отправку авиарейсов.

Над вулканом видны большие клубы дыма, высота выбросов пепла превышает 1 км. При этом СМИ и пользователи соцсетей публикуют красивые фото и видеоролики, на которых виден извергающийся вулкан.

При этом итальянские вулканологи отмечают, что пока извержение не выглядит опасным для окрестных городов.

"По состоянию на данный момент - можно не волноваться и наслаждаться зрелищем", - сказал журналистам специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.

Этна - действующий вулкан на побережье Сицилии. На склонах вулкана расположено много кратеров, среди которых есть активные и неактивные.

Извержения - довольно частое явление для Этна. Так, вулкан уже извергался ранее в феврале.

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