В среду, 17 февраля, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Национальная сертификационная комиссия экспертов эстетической медицины утверждает Национальные протоколы по основным осложнениям в косметологии", данные протоколы будут созданы впервые в истории Украины и помогут врачам в профилактике и лечении осложнений в эстетической медицине. Участники: президент Сертификационной комиссии, доктор Инга Андрашко; член международного научного комитета по безопасности IMCAS Alert доктор Игорь Руденко; кандидат медицинских наук, председатель Global Age Management Alliance, председатель наблюдательного совета Sandler Wellness & Aesthetics Евгений Шагов; создатель и руководитель клиники "Цикл", разработчик междисциплинарного подхода в эстетической медицине доктор Светлана Ларкина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050)330-08-65, (050)777-55-74.