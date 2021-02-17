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09:57 17.02.2021

Депутат Янченко призвала срочно перегрузить руководство АРМА из-за коррупционных схем и давления на инвесторов

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В среду, 17 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Депутат Янченко призвала срочно перегрузить руководство АРМА из-за коррупционных схем и давления на инвесторов". Участники: председатель временной следственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Галина Янченко; руководитель юридического департамента "Ашан Украина" Руслан Дубас; партнер практики уголовно-правовой защиты АО "Саенко Харенко" Сергей Смирнов; владелец Братского маслопрессового завода (ООО "БМПЗ") Василий Доценко; президент АО "Юридическая компания" Капитал "Татьяна Козаченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (095) 547-30-54, olgakalininapr@gmail.com.

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