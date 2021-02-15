В понедельник, 15 февраля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проблема дисциплинарной практики Министерства юстиции по отношению к частным исполнителям в Украине". Участники: председатель Ассоциации частных исполнителей Украины Виталий Чепурной; заместитель председателя Ассоциации частных исполнителей Украины Анатолий Телявский; частный исполнитель, председатель Совета частных исполнителей Киевской области Павел Говоров, член Дисциплинарной комиссии частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины Алексей Соломко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. . Дополнительная информация по тел. (093) 752-17-34, pr@fakt.org.ua, www.apvu.com.ua, https://www.facebook.com/apvu.com.ua.