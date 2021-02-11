Аваков: Национальной полиции доверяет более 40% украинцев

Уровень доверия украинских граждан к Национальной полиции остался высоким, на уровне 40,8%, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга 11 февраля. Трансляция выступления велась на официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook. Чиновник отметил, что выводы были сделаны на основе результатов опроса 15 000 человек в 24 областях.

В то же время Аваков подчеркнул, что 2020 год запомнился всем такими потрясениями, как мировая пандемия коронавируса, разрушительные паводки и масштабные лесные пожары. На все эти вызовы, несмотря на наличие основной работы, пришлось реагировать работникам системы МВД.

"Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 000 полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 000 сотрудников заболели коронавирусом. К сожалению, есть и те, кто не смог преодолеть эту болезнь", – сказал Аваков.

Поэтому, особенно важно, что даже в условиях таких испытаний доверие граждан к правоохранителям осталось на высоком уровне.