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11:07 08.02.2021

Медицинское право в Украине: состояние, проблемы и возможные последствия

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В понедельник, 8 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Медицинское право в Украине: состояние, проблемы и возможные последствия". Участники: первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовяк; народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий; член-корреспондент НАМНУ, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач Украины, президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений, лауреат Государственной премии Украины Вячеслав Каминский; член правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, лауреат Государственной премии Украины Валерий Зукин; медицинский юрист, советник министра здравоохранения Украины, народный депутат VIII созыва, вице-президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений Ирина Сысоенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (073) 320-30-82, info@apmi.com.ua (Татьяна, секретарь Ассоциации частных медицинских учреждений Украины); (067) 721-96-19 (Ткаченко Андрей Владимирович, Украинская федерация профессиональных медицинских объединений).

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