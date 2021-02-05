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10:00 05.02.2021

Презентация результатов первого всеукраинского системного исследования ощущения безопасности и запроса граждан на право вооруженной самозащиты

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В пятницу, 5 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация результатов первого всеукраинского системного исследования ощущения безопасности и запроса граждан на право вооруженной самозащиты".

Ощущают ли себя украинцы в безопасности? Рассчитывают ли они на своевременный приезд полиции? Хотят ли они иметь право носить ежедневно короткоствольное оружие для самозащиты? 

Участники: организатор исследования, управляющий партнер консалтинговой компании "PGR Consulting Group" LLC Руслан Рохов; исполнитель исследования, заместитель директора исследовательской компании "Info Sapiens" Инна Волосевич; заказчик исследования, председатель Наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин; народный депутат Украины, автор альтернативного законопроекта 4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" Андрей Шараскин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина"

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