В пятницу, 29 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Бурный старт двадцатых годов - в Украине и мире". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.