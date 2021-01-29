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13:30 29.01.2021

Контрабанда в период пандемии

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В пятницу, 29 января, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Украинского института будущего по результатам социологического исследования на тему "Контрабанда в период пандемии". Участники: исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко и эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" и на Фейсбук-странице Украинского института будущего. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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