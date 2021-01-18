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13:30 18.01.2021

Максим Микитась: новые подробности резонансных дел

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В понедельник, 18 января, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Максим Микитась: новые подробности резонансных дел". Участники: партнер Ario Law Firm Евгений Грушовец, адвокат М.Микитася Артур Габриелян, адвокат Олег Веремеенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте press.maksim.mikitas@gmail.com, (050) 954-81-71 (адвокат Артур Габриелян).

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