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11:20 13.01.2021

В марте Украина сможет получить вакцину против коронавируса

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В среду, 13 января, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "В марте Украина сможет получить вакцину против коронавируса". Группа фармкомпаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 года 5 млн. доз вакцины против COVID-19 с ведущим китайским производителем вакцин Sinovac Biotech, поставка запланирована на март-май 2021 года. Участники: президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, член Коллегии МОЗ Украины, председатель Наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев; кандидат химических наук, директор департамента по развитию группы фармацевтических компаний "Лекхим" Михаил Ренский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/NeEOQuaTxzo. Количество мест в зале ограничено в связи с дистанцированием и карантинными ограничениями. Наличие маски у присутствующих обязательно, производится обязательный контроль температуры перед входом в агентство "Интерфакс-Украина". Аккредитация обязательна и проводится по телефону (050) 448-65-91 или по почте natalia.sekh@ad-hoc.com.ua

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