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12:00 29.12.2020

Общественно-политические ориентации населения Украины

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Во вторник, 29 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "Общественно-политические ориентации населения Украины" по результатам опроса населения Украины, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 16 по 22 декабря 2020 года. Участники: директор компании "Украинская социологическая группа" Александр Левцун; директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Святослав Денисенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Аккредитация по тел. (097) 560 -90-09 (Людмила Ковалёвская).

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