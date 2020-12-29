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10:25 29.12.2020

Картофельные краски внутреннего рынка Украины

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Во вторник, 29 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Картофельные краски внутреннего рынка Украины". Обеспечение Украины картофелем отечественного производства катастрофическая: станет ли Украина в 2021 году полностью импортозависимым государством? Участники: вице-президент Украинской Ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко, директор ООО "Агрико Украина" Николай Гордейчук, директор ПБП "Вимал" Сергей Самоненко, исполнительный директор Украинской Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 621-78-97 (Оксана Руженкова).

 

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