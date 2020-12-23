В среду, 23 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему ""Экологическая катастрофа на Донбассе". Участники: председатель правления ВОО "Землячество Родной Донбасс", Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Татьяна Бахтеева; доктор экономических наук, профессор, член правления ВОО "Землячество Родной Донбасс" Борис Адамов; политолог международник, правозащитник, международный обозреватель, эксперт аналитической группы Андрей Бузаров; адвокат, заслуженный юрист Украины член Высшего совета юстиции (2007-2013 год), Заместитель министра юстиции (2007-2008 год), член правления ВОО "Землячество Родной Донбасс" Валерий Бондик; политолог, директор Национального института стратегических исследований (2010-2014 год) Андрей Ермолаев; Герой Украины, член правления ВОО "Землячество Родной Донбасс" Валентин Ландик; депутат Донецкого областного совета, член правления Донецкой областной организации ВОО "Землячество Родной Донбасс" Сергей Третьяков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по электронной почте regions@i.ua.