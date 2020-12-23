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10:00 23.12.2020

Черная пятница в ТОП-20 интернет-магазинов электроники

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В среду, 23 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Черная пятница в ТОП-20 интернет-магазинов электроники" о том, как во время распродаж снижаются цены, исчезает соблюдение налогового законодательства и прав потребителей, и как большие брендовые магазины превращаются в маленькие "физические лица-предприниматели". Участники: президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий, сотрудник Института экономико-правовых исследований НАН Украины, член правления всеукраинской ассоциации потребителей "Пульс" Андрей Лига, экономист Сергей Фурса (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по тел. (098) 200-34-55.

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