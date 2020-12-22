Во вторник, 22 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Территориальная оборона Украины. Текущее состояние и перспективы развития". Участники: первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-полковник Михаил Коваль; командующий войсками территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич; аналитик, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и советник командующего Сил специальных операций ВСУ Денис Поданчук; советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.