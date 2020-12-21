Сегодня, 21 декабря, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Предприниматели Украины за свои права, свободы и равные возможности для всех украинцев". Участники: председатель движения # SaveФОП Сергей Доротич; предпринимательница, соучредитель движения # SaveФОП Кетино Равлюк; предпринимательница, соорганизатор движения # SaveФОП Ульяна Туз; первый заместитель Национального совета женщин Украины Мария Петрова; председатель Всеукраинского профсоюза работников производства и предпринимателей, эксперт по трудовому праву и профсоюзной защите Наталья Землянская. (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.