Черноморский банк торговли и развития приглашает на вебинар о возможностях финансирования украинских банков и компаний

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB), регіональний банк розвитку зі штаб-квартирою в Греції, провів вебінарі щодо можливостей фінансування українських банків та компаній, переважно середніх та великих, що здійснюють діяльність у виробничому секторі та сфері послуг, енергетиці, інфраструктурі, а також у сільському господарстві та харчовій промисловості. Зокрема.

Інтерактивний вебінар відбувся 17 грудня 2020 року з 10:30 до 11:30.

Відкритимуть захід Президент ЧБТР Дмитро Панкін та Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка.

Модератором дискусії буде Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Банкіри ЧБТР -

Генріх Єремян, головний банкір департаменту фінансування енергетики та інфраструктури

Олександр Гуцал, головний банкір департаменту фінансування фінансових установ

Леонід Сидоренко, директор департаменту фінансування секторів промисловості, сільського господарства та транспорту

представлять фінансові продукти Банку та зможуть відповісти на запитання учасників.

Тетяна Міскова, в.о. директора Державної Установи “Офіс за просування експорту України”, представить пріоритети українського стимулювання експорту.

Представники клієнтів ЧБТР в Україні -

Сергій Усіченко, заступник генерального директора Епіцентр К;

Денис Случинський, генеральний директор Center Group (проект сонячної енергетики "Інгулець");

Майя Ганеліна, директор департаменту міжнародного співробітництва Укргазбанку;