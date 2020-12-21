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11:02 21.12.2020

О выплатах Фондом социального страхования Украины страховых выплат застрахованным лицам, медицинским работникам

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В понедельник, 21 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Фонда социального страхования Украины по вопросам осуществления Фондом социального страхования Украины страховых выплат застрахованным лицам, медицинским работникам. Участники: директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Татьяна Михайленко; начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергей Таровик (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по адресу press@fssu.gov.ua, тел. (044) 206-14-35.

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