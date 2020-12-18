Видео

11:30 18.12.2020

Насыщенная политическая неделя года. Что впереди?

1 мин читать

В пятницу, 18 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Насыщенная политическая неделя года. Что впереди?". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, директор аналитического центра "Политика", кандидат политических наук Николай Давидюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-конференция Фонда "Украинская политика" / UP Foundation по результатам исследования "Проявления экстремизма в Украине"

Год выживания зеленой энергетики. Что ожидать в 2021 году?

Рейтинги политпартий, вакцинация от Covid-19

Презентация ОО "Институт инноваций: Женщина. Наука. Политика. Бизнес"

Итоги 2020 года на рынке недвижимости Украины

Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса. Законопроект о трансформацию отрасли. Выполнение гособоронзаказа

Взаимодействие с внешними партнерами Украины - какие политические силы эффективны в этом процессе

Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства

Введение госконтроля по стандартам и нормам в сфере ЖКХ

Старт нового политического цикла в Украине и мире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА