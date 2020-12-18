В пятницу, 18 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Насыщенная политическая неделя года. Что впереди?". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, директор аналитического центра "Политика", кандидат политических наук Николай Давидюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.