Пресс-конференция Фонда "Украинская политика" / UP Foundation по результатам исследования "Проявления экстремизма в Украине"

В пятницу, 18 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Фонда "Украинская политика" / UP Foundation, во время которой будут представлены результаты исследования "Проявления экстремизма в Украине". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика" / UP Foundation, историк, политолог Константин Бондаренко; руководитель проектов Фонда "Украинская политика" / UP Foundation Олег Вытягов; исполнительный директор Фонда "Украинская политика" / UP Foundation, аналитик, журналист Лев Бондаренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.