Год выживания зеленой энергетики. Что ожидать в 2021 году?

В четверг, 17 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Год выживания зеленой энергетики. Что ожидать в 2021 году?". Участники: председатель правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 364-46-67.