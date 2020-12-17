Видео

12:00 17.12.2020

Год выживания зеленой энергетики. Что ожидать в 2021 году?

1 мин читать

В четверг, 17 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Год выживания зеленой энергетики. Что ожидать в 2021 году?". Участники: председатель правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 364-46-67.

РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинги политпартий, вакцинация от Covid-19

Презентация ОО "Институт инноваций: Женщина. Наука. Политика. Бизнес"

Итоги 2020 года на рынке недвижимости Украины

Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса. Законопроект о трансформацию отрасли. Выполнение гособоронзаказа

Взаимодействие с внешними партнерами Украины - какие политические силы эффективны в этом процессе

Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства

Введение госконтроля по стандартам и нормам в сфере ЖКХ

Старт нового политического цикла в Украине и мире

Коммуникация Украины с США в контексте президентства Джозефа Байдена

Первая пресс-конференция новоназначенного генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА