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11:30 16.12.2020

Презентация ОО "Институт инноваций: Женщина. Наука. Политика. Бизнес"

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В среду, 16 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентации ОО "Институт инноваций: Женщина. Наука. Политика. Бизнес" на тему "Женщины в науке, политике, бизнесе - синергия равных". Участники: ведущий специалист Центра проблем имплементации европейского социального права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, член Общественного совета при комитете Верховной Рады Украины Инна Силантьева; доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Наталья Онищенко; кандидат юридических наук, адвокат Наталья Кайда; предприниматель промышленно-производственного комплекса, член Союза аграриев и переработчиков Украины Наталья Спижова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов и дополнительная информация по тел. (063) 314-51-38.

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