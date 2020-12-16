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10:00 16.12.2020

Итоги 2020 года на рынке недвижимости Украины

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В среду, 16 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пройдет онлайн-конференция компании UTG на тему "Итоги 2020 года на рынке недвижимости Украины". Участники: директор компании UTG Евгения Локтионова, руководитель Департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник. Трансляция онлайн-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина", журналисты могут задать вопросы в чате конференции без доступа в помещение пресс-центра (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (099) 067-06-36, pr@utg.kiev.ua.

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