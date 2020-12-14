В понедельник, 14 декабря, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса. Законопроект о трансформацию отрасли. Выполнение гособоронзаказа". Участники: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна по адресу pr@ukroboronprom.com, необходимо предоставить следующую информацию: ФИО журналиста/всей съёмочной группы, название СМИ, номер редакционного удостоверения, контактный номер телефона. Дополнительная информация по тел. (044) 586-24-72, (-50) 038-87-54, pr@ukroboronprom.com (пресс-служба ГК "Укроборонпром").