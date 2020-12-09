В среду, 9 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Введение госконтроля по стандартам и нормам в сфере ЖКХ", посвященной соответствующим законопроектам №4403 и №4404 Верховной Раде Украины. Участники: народные депутаты Украины, авторы вышеупомянутых законопроектов Елена Шуляк и Алексей Кучеренко, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.