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10:00 09.12.2020

Введение госконтроля по стандартам и нормам в сфере ЖКХ

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В среду, 9 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Введение госконтроля по стандартам и нормам в сфере ЖКХ", посвященной соответствующим законопроектам №4403 и №4404 Верховной Раде Украины. Участники: народные депутаты Украины, авторы вышеупомянутых законопроектов Елена Шуляк и Алексей Кучеренко,  заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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