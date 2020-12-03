В четверг, 3 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется " начнется первая пресс-конференция новоназначенного генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Участники: генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев; внештатный советник главы Офиса Президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.