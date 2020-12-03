В четверг, 3 декабря, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Коммуникация Украины с США в контексте президентства Джозефа Байдена". Участники: Участники: глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, директор Института мировой политики Евгений Магда, эксперт Североамериканских программ Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Марусяк (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.