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10:00 03.12.2020

Дискуссионные сценарии Второго национально определенного взноса (НВВ2) Украины в контексте европейского зеленого курса

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В четверг, 3 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Дискуссионные сценарии Второго национально определенного взноса (НВВ2) Украины в контексте европейского зеленого курса". Участники: заместитель министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук; народный депутат Украины Леся Василенко; ведущий научный сотрудник сектора прогнозирования развития топливно-энергетического комплекса отдела секторальных прогнозов и конъюнктуры рынков государственного учреждения "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" Александр Дячук; руководитель Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий; эксперт Украинской ассоциации бизнеса и торговли Зоя Павленко; председатель правления общественного союза "Global 100% RE-Ukraine" Александр Домбровский; президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков; и.о. руководителя отдела по экологии ДТЭК Ольга Семкив; советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа; модератор - Дмитрий Васильев, глава комитета Европейского зеленого курса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (ул. Рейтарская 8/5-А).  Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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