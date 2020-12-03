В четверг, 3 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Дискуссионные сценарии Второго национально определенного взноса (НВВ2) Украины в контексте европейского зеленого курса". Участники: заместитель министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук; народный депутат Украины Леся Василенко; ведущий научный сотрудник сектора прогнозирования развития топливно-энергетического комплекса отдела секторальных прогнозов и конъюнктуры рынков государственного учреждения "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" Александр Дячук; руководитель Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий; эксперт Украинской ассоциации бизнеса и торговли Зоя Павленко; председатель правления общественного союза "Global 100% RE-Ukraine" Александр Домбровский; президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков; и.о. руководителя отдела по экологии ДТЭК Ольга Семкив; советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа; модератор - Дмитрий Васильев, глава комитета Европейского зеленого курса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.