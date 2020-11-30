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10:18 30.11.2020

Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения после местных выборов

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В понедельник, 30 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения после местных выборов" по результатам проведенных всеукраинских социологических опросов взрослого населения в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года, последний опрос проведен с 18 по 26 ноября 2020 г. в 24-х областях Украины и г. Киеве, опрошено 3020 респондентов. Участники: председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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