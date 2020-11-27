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12:05 27.11.2020

Беспомощность власти - есть ли альтернатива этой общественной опасности?

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Беспомощность власти - есть ли альтернатива этой общественной опасности?

В пятницу, 27 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Беспомощность власти - есть ли альтернатива этой общественной опасности?". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Теги: #пресс_центр
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