Видео

13:30 26.11.2020

Мысли, взгляды и отношение украинцев о безбарьерности в обществе

1 мин читать

В четверг, 26 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация первого общенационального исследования, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской и Офисом президента Украины, на тему "Мысли, взгляды и отношение украинцев о безбарьерности в обществе", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Участники: генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, руководитель центра общественных исследований Национального института стратегических исследований Юлия Тищенко, генеральный директор Директората по вопросам гуманитарной политики Офиса президента Украины Вероника Селега (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

Социально-экономические протесты в ОРДЛО

Законопроект №4400 по созданию конкуренции на рынке природного газа ликвидирует монополизм НАК "Нафтогаз Украины"

Реальная стоимость локдаунов: убытки власти и торговых центров

День голосования: итоги наблюдения КИУ

Политический и парламентский кризис в Украине

Пути развития рынка солнечной энергетики

Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины

Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины

Систематические пытки и издевательства над осужденными Бердянской исправительной колонии №77

Систематические пытки и издевательства над осужденными Бердянской исправительной колонии №77

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА