В четверг, 26 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация первого общенационального исследования, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской и Офисом президента Украины, на тему "Мысли, взгляды и отношение украинцев о безбарьерности в обществе", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Участники: генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, руководитель центра общественных исследований Национального института стратегических исследований Юлия Тищенко, генеральный директор Директората по вопросам гуманитарной политики Офиса президента Украины Вероника Селега (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям.