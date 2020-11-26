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11:12 26.11.2020

Социально-экономические протесты в ОРДЛО

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В четверг, 26 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс- Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентации отчета Восточной правозащитной группы на тему "Социально-экономические протесты в ОРДЛО" о шахтерских протестах на неподконтрольных территориях в 2020 году и процессе ликвидации угледобывающих предприятий, а также о других протестах в период с 2015 по 2020 года. Участники: адвокат, правозащитница, директор ОО "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова, заместитель директора "Восточной правозащитной группы" Сергей Пащуков, атташе по вопросам сотрудничества Посольства Франции в Украине Charles Mathiaux, представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства Интерфакс-Украина. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 423-53-23, east.hr.group@gmail.com (Сергей Пащуков, ОО Восточная правозащитная группа).

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