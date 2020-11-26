В четверг, 26 ноября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция автора законопроекта №4400, народного депутата Украины, первого заместителя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко на тему "Законопроект №4400 по созданию конкуренции на рынке природного газа ликвидирует монополизм НАК "Нафтогаз Украины" (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.