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09:05 26.11.2020

Законопроект №4400 по созданию конкуренции на рынке природного газа ликвидирует монополизм НАК "Нафтогаз Украины"

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В четверг, 26 ноября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция автора законопроекта №4400, народного депутата Украины, первого заместителя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко на тему "Законопроект №4400 по созданию конкуренции на рынке природного газа ликвидирует монополизм НАК "Нафтогаз Украины" (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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