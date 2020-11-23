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15:23 23.11.2020

Реальная стоимость локдаунов: убытки власти и торговых центров

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Во вторник, 24 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Реальная стоимость локдаунов: убытки власти и торговых центров". Участники: основатель и руководитель Клуба торговых центров "Malls Club" Артем Шлапак, директор департамента управления недвижимостью "Rustler Property Service" Александра Негода, директор маркет-молла "Даринок" Егор Верлооченко, генеральный директор "Lush Ukraine" Юрий Сургай, операционный директор "Zeebra" Георгий Шалдирван (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 988-22-19 (Malls Club).

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