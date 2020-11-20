В пятницу, 20 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Пути развития рынка солнечной энергетики". Участники: директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, CEO и координатор платформы GetMarket Максим Бабаев, владелец и СЕО компании Атмосфера Алексей Бадика, главный инженер EDS Engineering Максим Молдован, генеральный директор VOLTEN GROUP Александр Суслов, директор Voltage Group Виталий Николаенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099) 047-65-43 (секретариат Ассоциации солнечной энергетики Украины).