В пятницу, 20 ноября, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Политический и парламентский кризис в Украине". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.