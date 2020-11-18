В среду, 18 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Киевский Патриархат является фор-постом религиозного суверенитета Украины". Участники: Герой Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет; руководитель юридического отдела религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" Неонила Ткаченко; общественный деятель, политик, главный редактор газеты "Вечерний Васильков", бывший заместитель командира добровольческого батальона "Азов", народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Игорь Мосийчук (видеовключение); протоиерей Свято-Николаевской ставропигийного прихода г. Филадельфия (США) Богдан Згоба; декан Европейского деканата УПЦ КП Владимир Чайка; доктор богословских наук, доктор искусствоведения, доктор философии, профессор Дмитрий Степовик (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов н месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099) 239-79-93, (096) 947-65-68 (юротдел Киевской Патриархии).