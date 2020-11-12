EU Green Deal: влияние на Украину и ее бизнес

12 ноября международное агентство "Интерфакс-Украина" и спецпроект агентства по энергетике "Энергореформа" проводят онлайн-дискуссию "EU Green Deal: влияние на Украину и ее бизнес"

Это первая из запланированной серии дискуссий, цель которой - запустить национальный дискурс, и найти ответы на важные вопросы, которые поставила перед Украиной Европейская Зеленая соглашение.

Участники первой дискуссии:

• Торстен Воллерт, министр-советник по вопросам энергетики Представительства ЕС в Украине

• Тарас Качка, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины

• Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС

• Алексей Рябчин, советник вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

• Михаил Малков, координатор по связям с правительством и донорами ФАО в Украине

• Ольга Бойко, координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации

• Назар Бобицкий, руководитель брюссельского офиса Ассоциации бизнеса и торговли

• Модератор дискуссии Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина"

Формат: онлайн (трансляция на Фейсбук-странице Интерфакс-Украина и Энергореформа).