В среду, 11 ноября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция активистов движения "Детенизация - это цивилизация" на тему "Потребители сказали "да" фискальному чеку и кэшбеку: результаты соцопроса украинцев 29 октября - 2 ноября". Участники: директор общественного объединения "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" Владимир Руденко, менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова, генеральный директор Ассоциации импортёров и дистрибьюторов автокомпонентов Виктория Черкач, генеральный директор Ассоциации "Украинские импортёры бытовой электроники" София Арасланова; и.о. заместителя председателя Госпродпотребслужбы (июль 2016 - октябрь 2017) Лилия Стиренко (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 432-58-67.