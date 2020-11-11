В среду, 11 ноября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественно-политические ориентации населения Украины: октябрь 2020" Участники: заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий; заместитель директора Украинского института политики, кандидат политических наук Кирилл Молчанов; политический эксперт, ведущий Денис Жарких; политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.