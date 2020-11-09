Во вторник, 10 ноября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Дистанционное образование: проблема в технике или в людях". Участники: исполнительный директор Фонда "Открытая политика", основатель научного лицея имени Клима Чурюмова, кандидат исторических наук Ирина Жданова; заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко; посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас; депутат Верховной рады Украины Юлия Овчинникова; директор опорной школы 13 м. Славянск Анатолий Погорелов; ректор университета Витовта Великого, профессор, г. Каунас (Литва) Юозас Аугутис; декан природоведческого факультета университета Витовта Великого, профессор, г. Каунас (Литва) Саулюс Мицкевичус; канцлер Сельскохозяйственной академии г. Каунас (Литва) Астрид Мицейкиене; ректор Луганского национального педагогического университета им. Тараса Шевченко Сергей Савченко; ректор Приазовского государственного технического университета Вячеслав Волошин, ректор Луганского национального аграрного университета Ростислав Подольский; приглашены педагоги из Донецкой, Луганской областей, школ и университетов Республики Литвы. Организатор: ОО "Фонд "Открытая политика" поддержке Посольства Литовской Республики в Украине и Программы развития сотрудничества и поддержки демократии Министерства иностранных дел Литвы (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 005-79-97, dostupnaosvita.com.ua@gmail.com (Алла Кравченко).