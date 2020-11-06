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12:30 06.11.2020

Энергоатом - борьба за выживание

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В пятницу, 6 ноября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Энергоатом - борьба за выживание". Участники: председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов; заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лич; руководитель профсоюзной организации Ровенской АЭС Иван Мельник (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 322-27-77.

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