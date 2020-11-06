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10:30 06.11.2020

Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР"

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В пятницу, 6 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентации отчета "Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР" о 30 агентах влияния и 30 организациях и их деятельности в странах ЕС и США, направленной на легализацию оккупационных администраций РФ в глазах международного сообщества. Участники: адвокат, правозащитница, директор ОО "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 423-53-23, east.hr.group@gmail.com (Сергей Пащуков, ОО "Восточная правозащитная группа").

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