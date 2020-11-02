В понедельник, 2 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Фискализация: поддержать нельзя остановить". Участники: генеральный директор компании Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов, соучредитель ООО Check Box Андрей Сухов, руководитель юридического департамента компании Samsung Евгений Школа, СЕО, платежная платформа Fondy Андрей Воронин; модератор - заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Предварительная аккредитация обязательна по электронной почте oksana.myronko@eba.com.ua (Оксана Миронько).