В пятницу, 30 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика" / UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.