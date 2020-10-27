Украина намерена развивать доверие и торговые отношения с Израилем - Посол Корнийчук

Украина берет курс на экономизацию внешней политики и намерена развивать доверие и торговые взаимоотношения с Израилем. Об этом Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил в ходе III Украинско-Израильского инновационного саммита во вторник в Киеве.

«Я поддерживаю предложение нашего президента и главы МИДа об экономизации нашей внешней политики. В нашем случае это включает такие важные аспекты, как развитие инвестиционной привлекательности, инновационных технологий и торговых взаимоотношений между Украиной и Израилем. Это все – реальные вещи, но для этого нам необходимо развивать доверие между нашими странами. Нам также необходимо поддерживать агросектор, который нуждается в израильских технологиях, оросительных системах, во всем, что направлено на его поддержку и развитие», - сказал он.

Евгений Корнийчук подчеркнул, что этими направлениями также будет заниматься недипломатическая Торгово-инновационная миссия Украины в Иерусалиме.

«Это также будет приоритетом для Посольства на ближайшие 6-12 месяцев. Мы уже обсудили вопрос помещения для этой миссии, но главным вопросом остаётся то, кто в составе миссии будет заниматься направлением «B2B» (бизнес для бизнеса – ИФ)», - сказал дипломат.

Посол также подчеркнул, что намерен уделять больше внимание популяризации инвестиционной привлекательности Украины.

«Израиль для меня - это страна, с которой многие годы я занимался юридической практикой, уделяя внимание поддержке прямых иностранных инвестиций в Украину. И я намерен быть адвокатом для всех израильских инвесторов в Украине и заниматься промоушеном их инвестиций. Моя миссия в Израиле начинается на следующей неделе, и после карантина у меня состоятся встречи с представителями правительства и парламента. Я с нетерпением жду этого», - подчеркнул Евгений Корнийчук.