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09:05 26.10.2020

День голосования: оценка КИУ

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В понедельник, 26 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "День голосования: оценка КИУ" об основных нарушениях в день голосования и соответствии выборов международным стандартам и украинскому законодательству. Участники: глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель; аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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