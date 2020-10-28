Нелегальный рынок рисковых товаров в Украине: экономическая и потребительская опасность электротехник

В среду, 28 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг на тему "Нелегальный рынок рисковых товаров в Украине: экономическая и потребительская опасность электротехники", на которой участники покажут рисковость отрасли электроники для потребителя в части использования несертифицированной серой техники, озвучат статистику пожаров, которые возникают из-за неисправности электроприборов, назовут основные причины трагедий и расскажут, какая бытовая техника чаще всего горит. Участники: генеральный директор Ассоциации "Украинские импортёры бытовой электроники" София Арасланова, менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова, начальник отдела департамента профилактики чрезвычайных ситуаций ДСНС Украины Евгений Линчевский (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.